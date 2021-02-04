İngiltere'nin uçak gemisi Japonya'ya konuşlandırılıyor

star.com.tr 04 Şubat 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 19:42

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in (R08), iki ülke arasındaki savunma iş birliğini geliştirmek maksadıyla Japonya'da faaliyet göstereceğini bildirdi.

Savunma Bakanı Ben Wallace ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Japon mevkidaşları ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki çalışma planlarını tartıştı.

Ben Wallace, "Japonya ve Birleşik Krallık, bu yılki Hint-Pasifik ziyaretinde yeni boyutlara yükselen yakın bir savunma ve güvenlik ortaklığı oluşturdu" dedi.

İngiltere, Hint-Pasifik bölgesinde güvenliği sağlamak ve küresel zorluklarla mücadele etmek için HMS Queen Elizabeth uçak gemisini Japonya'ya gönderme kararı aldı.

Bunların yanı sıra iki ülkeden dört bakan, Kuzey Kore tarafından yapılan gemiden gemiye yasadışı transferlerin izlenmesi konusunda işbirliğini artırmayı taahhüt etti.

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