star.com.tr 05 Mart 2021 Cuma 22:48 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 22:48

Rusya savunma sanayiinden bir kaynak, Rusya'nın kuzeybatısındaki Sevmash Tersanesinde, Dmitry Donskoi ve Knyaz Potyomkin denizaltılarının inşasına bu yılın mayıs ayında başlanacağını bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, denizaltıların inşasıyla ilgili anlaşma 2020 yılında imzalandığı belirtildi. Habere göre, denizaltıların 2026 ve 2027 yıllarında Rus Donanması'na teslim edilmesi planlanıyor.

Proje-995A (Borei-A) sınıfı Dmitry Donskoi ve Knyaz Potyomkin denizaltıları, 16 Bulava kıtalararası balistik füze (ICBM) taşıyabilecek.

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