İnsansız ''Armata'' başarıyla test edildi

10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:49 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:49

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Rostec'in Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, T-14 tankının insansız versiyonunun Armata palet platformundaki test denemelerinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre Artyakov, "Örneğin, herkes tarafından bilinen Armata tankı, başlangıçta mürettebatlı bir araç olarak tasarlandı. Ancak bugün modern teknolojinin geldiği nokta, onu bir insansız araç haline getirmeyi mümkün kılıyor. Gerekli testleri yaptık ve çok başarılı sonuçlar aldık" dedi.

Daha önce, Rostec'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, T-14 Armata tankının robotik versiyonunun hem mürettebat hem de yapay zeka tarafından yönetilebileceğini belirtmişti.

T-14 Armata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. İlk kez 2015'teki Zafer Geçidi törenlerinde sergilenen Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerini yok etmek ve saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.