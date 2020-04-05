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Savunma

İran bu yıl yok cidarlı muhrip inşa edecek

İran Savunma Bakanlığı, bu yıl 6 bin tonluk bir muhrip inşasına başlamayı planladığını açıkladı.

05 Nisan 2020 Pazar 17:22 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 17:22
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İran, 6 bin tonluk bir muhripin “çok özel yetenekler” ile donatılmış bir trimaran gemisi (birden fazla gövdeden oluşan bir gemi) olacağı açıklandı.

Mehr Haber Ajansı Cumartesi günü Savunma Bakanlığı'ndan ismini paylaşmayan bir yerkili ile yaptığı röportajda, "Bu muhrip, çok özel savunma ve saldırı yetenekleri ile denizlerde daha uzun operasyonlar için İran Donanmasının yeteneklerini artıracak," denildi.

Geminin “en az iki ay boyunca malzeme tedarik etmeden operasyonlar yürütebileceğini” de sözlerine ekleyen yetkili, geminin inşasının bu yıl başlanacağını, İran'ın nükleer denizaltı üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

star.com.tr 

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