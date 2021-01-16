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Savunma

İran Donanması'na Zereh hızlı saldırı gemisi

İran Donanması yeni Zereh hızlı saldırı gemisini teslim aldı.

star.com.tr16 Ocak 2021 Cumartesi 00:14 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 00:14
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İran'ın gelmiş geçmiş en büyük askeri gemisi olarak tanımlanan Makran ileri üs gemisi ve füze fırlatan fırkateyn Zereh, 6 Ocak'ta başlayan tatbikata katıldı.

Tasnim haber ajansına göre, İran Donanması Eqtedar adlı deniz tatbikatının ilk gününde yeni bir Zereh füze fırlatma gemisini teslim aldı.

C-802 ve Noor ile dört kutu fırlatıcı ve bir adet 76 mm top ile donatılan söz konusu gemiler, Fransız Combattante II sınıfının yükseltilmiş versiyonu olan Sina sınıfı bir hızlı saldırı gemisidir.  Manevra kabiliyeti ve hızı ile tanınan Zereh füze fırlatan fırkateyn, İran'ın gelişmiş füzeler ve toplarla donatılmış güçlü gemilerinden biri olarak nitelendiriliyor.

star.com.tr

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