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Savunma

İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

İran'ın 'Raad-500' adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri düzenlenen törende tanıtıldı. Raad 500 füzesi, İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan bir gövdeye sahip.

AA09.02.2020  16:24 - Güncelleme: 10.02.2020  09:41

İran devlet televizyonuna göre, karadan karaya Raad-500 balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacızade'nin katıldığı törende görücüye çıkarıldı.

İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip Raad 500 füzesi, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla, 200-300 kilometre menzilli metal gövdeli "Fatih 110" füzesinden daha hafif ve 200 kilometre daha uzun menzile sahip.

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