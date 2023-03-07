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Savunma

İran resmen duyurdu: Ses hızından 8 kat daha süratli

İran, hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen, ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden 'hipersonik balistik füze' ürettiğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, füzenin ne zaman ve nerede test edildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

AA7 Mart 2023 Salı 02:50 - Güncelleme:
İran resmen duyurdu: Ses hızından 8 kat daha süratli
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen balistik füze ürettiğini söyledi.

İRAN RESMEN DUYURDU

Füzenin testlerinin başarıyla sonuçlandığını ve seri üretime geçildiğini dile getiren Bakıri, "İran bu tür füzeleri üreterek bu füzelere sahip olan üç ülkeden biri oldu." dedi.

Söz konusu balistik füzenin hızının 8 mach (ses hızının 8 katı), menzilinin ise 1500 kilometre olduğunu ileri süren Bakıri, bu tür bir füzeye sahip olmanın ülkenin çevresindeki denizlerde yarı çapı bin kilometreyi bulan bir güvenlik alanı oluşturacağını belirtti.

BİLGİ PAYLAŞILMADI

Bakıri, füzenin ne zaman ve nerede test edildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de 10 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söylemişti.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

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