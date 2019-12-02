Cumartesi günü Tahran'daki yeni silahlar ve diğer askeri projelerin sergilendiği bir programda konuşan Hanzadi, yerli imkanlarla geiştirilen Jask seyir füzesinin seri üretimine başlandığını duyurdu.

İran donnmasındaki tüm denizaltıların bu füzeyle donatılacağını belirten Hanzadi, menzilinin gelecekte artırılacağını söyledi.

Hanzadi, Jask-2 projesi kapsamında geliştirilen füzenin, donanmaya uzun mesafeden hedefleri vurma kabiliyeti kazandıracağını ifade etti. Hanzadi, ''Füze kesinlikle düşman için sürpriz olacak.'' dedi.

Denizaltılarda daha fazla füzenin kullanılmasını hedeflediklerini belirten Hanzadi, Jask-3 adlı bir projen üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Cumartesi günü yapılan açıklamalarda, gemilerden kalkacak Pelikan İHA, Sadaf-2 deniz mayını, Soren konumlandırma sistemi, Balaban güdümlü bomba ve Lokman eğitim gemisi projelerinde başarı elde edildiği belirtildi.

Açıklanan projeler arasında, Soren konumlandırma sistemi İranlı denizaltılara, suyun altında çalışırken gizli bir şekilde ilerlemeyi, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) teknolojisini kullanmadan izleme bilgisi almadan izleme kabiliyeti kazandıracak.

ÇİN VE RUSYA İLE ORTAK ÇALIŞMA

Etkinlikte konuşan Hanzadi, önümüzdeki ay Hint Okyanusu'nda İran, Rusya ve Çin arasında ortak bir deniz tatbikatı düzenleneceğini söyledi.

Hanzadi, üç ülkenin askeri temsilcileri arasında geçen ay yapılan toplantılarda hazırlık planlama ve anlaşmalarının yapıldığını belirtti.