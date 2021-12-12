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Savunma

Işık hızıyla giden tenis topunu vurabilecek!

İngiltere, yeni 'Sky Sabre' Hava Savunma Sistemi geliştirdi. Söz konusu Sky Sabre Bakanlığın iddiasına göre, ses hızında hareket eden tenis topu büyüklüğündeki bir nesneyi benzeri görülmemiş bir hız, doğruluk, performans ve hedef belirleme ile vurabilecek.

12 Aralık 2021 Pazar 21:58 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 21:58
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Birleşik Krallık ordusu, İngiliz uzmanların Rus hayalet avcı uçakları ve hipersonik füze tehdidini etkisiz hale getirmek hava savunma sistemi olan Sky Sabre SAM'ı geliştirdi.

Aksam.com.tr'de yer alan habere, halihazırda Kraliyet Donanması ile hizmet veren yeni nesil Sky Sabre SAM, şimdi İngiliz Ordusu varlıklarını hava saldırılarına karşı koruyacak.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı , tasarlanan geliştirilmiş savunma sistemlerinin daha fazla teslimat ile "dünyanın çeşitli yerlerinde çalışacak şekilde değiştirileceğini" açıkladı.

"TESPİT ET VE YOK ET"

Bakanlığın iddiasına göre, Sky Sabre, ses hızında hareket eden tenis topu büyüklüğündeki bir nesneyi benzeri görülmemiş bir hız, doğruluk, performans ve hedef belirleme ile vurabilecek.

İngiliz medyasının aktardığı savunma uzmanlarına göre gelişmiş "tespit et ve yok et" sistemi "tercih edilen sistem" olacak. Uzmanlar, Rus gizli savaşçılarının ve hipersonik füzelerin tehdidini etkisiz hale getirmek için tasarlandığını iddia etti.

16. Alay Kraliyet Topçu Komutanı Yarbay Chris Lane, "en zorlu rakiplerden bazılarını yenebileceklerini" belirterek "Yeni fırlatıcısı ve birinci sınıf radarı ile bu yeni füze sistemi, şüphesiz bizi kara tabanlı hava savunmasının ön saflarına yerleştirecek." dedi.

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