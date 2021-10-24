İsmail Demir duyurdu: Türk savunma sanayisi adına büyük müjde!

24 Ekim 2021 Pazar 17:52 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 17:52

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'ne yeni özellik kazandırıldı. Türk savunma sanayisi adına önem arz eden söz konusu bu durumu twitterdan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı. Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında Araştırma ve Geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.

Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi; hava-hava, satıh-hava, uçaksavar ve füze sistemleri ile atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak, muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip, Yüksek Hızlı Hedef Uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ayrıca, İHA ile düşman savaş uçakları ve güdümlü mermiler imha edilebilecek.