İsmail Demir ‘İstiklâl ve istikbâlimiz için' dedi ve duyurdu: Teslimatlar sürüyor

02 Şubat 2021 Salı 15:29 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:30

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden OMTAS füzesi taşıyıcılı KAPLAN ve PARS STA’lara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.



Demir, yaptığı paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında @roketsan tarafından geliştirilen #OMTAS füzesi taşıyıcılı @FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların teslimatlarına devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

STA'ların ve OMTAS füzesinin özellikleri:

OMTAS ORTA MENZİLLİ TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ

OMTAS, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.

Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı OMTAS Füzesi’nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

Sistem Özellikleri

• Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

• Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

• Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile;

– Hedef Üzerinde Vuruş Noktası Güncelleme

– Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme

– Sütre Gerisinden Atış

• Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

• Koordinata Atış

• Dershane Tipi ve Gömülü Tipte Simülatörler

• Modüler Özellikte Fırlatma Sistemi

• Ayrık Kullanılabilen TV/Termal Kameralı Gözetleme Ünitesi

PLATFORMLAR

OMTAS, üç ayak platformundan atılabildiği gibi, açık kule veya kapalı kule şekilde entegre edilerek kara platformları üzerinden de kullanılabilir.

KAPLAN STA

KAPLAN STA; muhabere ağırlığına bağlı olarak 21 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahiptir.

KAPLAN STA; paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir. Gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanır. Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılır. Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısından aracın arka tarafında yer alır.

KAPLAN STA, amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biridir. Araç arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya izin verir. Bununla birlikte kullanıcıya su kenarında hiçbir hazırlık yapmadan suya girebilme imkânı da verir. KAPLAN STA aracının gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur. Geriye kalan arka kısımda ise nişancı yardımcısı ve ilave personel bölümü yer alır.

Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur. Sürücünün karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan sürücü termal kamera sistemi de mevcuttur.

PARS 4X4 STA

PARS 4X4; İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.

PARS 4X4; 25 Bg/ton gücündeki araç, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 4 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir. Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet pervane/uskur ile sağlanmaktadır.

Yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış kırılma açısı ile her türlü zorlu arazide hareket edebilmektedir. %70 dik eğim tırmanabilen , %40 yan eğimde tutunabilen PARS 4X4, 40 cm dik engelleri de kolaylıkla geçebilmektedir. Aracın önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde, ihtiyaç halinde kendini kurtarma özelliğine sahiptir.

PARS 4X4’ün hareket kabiliyeti, merkezi lastik şişirme sistemi ile arttırılmış olup, lastik içi katı disk sistemi sayesinde “Patlak Gider” (Run Flat) özelliğine de sahiptir. PARS 4X4 asfaltta 110 km/s azami hız ve 700 km menzile sahiptir. Gevşek ve kaygan zeminde aks kilidi bulunan PARS 4X4 otomatik bir şanzımana sahiptir.

Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik korumalı camlar aynı zamanda sürücü ve araç içeresindeki tüm personele çok geniş bir görüş açısı sağlamaktadır. PARS 4X4, entegre gece ve gündüz kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücü ve komutana kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sürücü, komutan ve nişancı için özel olarak geliştirilen kumanda ve ikaz panelleri ile yükseklik ayarlı mayın koruma koltukları; farklı ölçü ve donanımlardaki askeri personelin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.