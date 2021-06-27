AA 27 Haziran 2021 Pazar 13:31 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 18:06

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insansız sistemlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

SSB Başkanı Demir yeni müjdeyi açıkladı! "Önümüzdeki ay tamamlayacağız" İHA'larda edinilen tecrübeye dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İKA Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7,62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleştirildi. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız."