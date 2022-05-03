Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları her geçen gün yeni başarılarla devam ediyor. Hava, kara ve deniz unsurlarında görev yapacak olan savunma sistemleri güçlerini kanıtlamaya devam ediyor.

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Türk donanmasının gücüne güç katmak için hazır. ASELSAN tarafından geliştirilen Gökdeniz, hem bu alanda Türkiye'yi bir dış bağımlılıktan kurtaracak, hem de muadillerinden çok daha üstün teknolojiye sahip olacak.

İSMAİL DEMİR MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek."

Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi!



Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. ��



GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek. @aselsan pic.twitter.com/inIPR3spBk — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 3, 2022

PARÇACIKLI MÜHİMMAT, GÖKDENİZ'İ MUADİLLERİNİN ÖNÜNE TAŞIYOR

GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemidir.

Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlamaktadır.

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

GÖKDENİZ GENEL ÖZELLİKLERİ

Stabilize silah kulesi ile deniz durumu 0 – 5 aralığında işletim

Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

3-B Arama Radarı (Opsiyonel)

Otonom veya Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre operasyon

35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

Parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)