İsmail Demir'den dikkat çeken F-16 açıklaması: Sorgusuz sualsiz kullanabileceğiz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 modernizasyonu, Milli Muharip Uçak'ta (MMU) gelinen son noktaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te katıldığı programda konuşan İsmail Demir'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Aslında biz bunları savunma amaçlı geliştirdiğimiz teknolojilerdi. Çubuk kameralar, duvar arkası radar, termal kameralar... Konular çalışılırken bunların bazı elimizde olanların prototip olanları da deprem sahasına gönderdik. Belirli sayıda kullanıldı, kendilerini gösterdiler. Teknolojiler canlı tespitlerinde kullanıldılar.

Aslında sahaya verdiğimiz ANKA'ydı. Aksungur üzerinde platformlar çalışılıyor. Amacımız harekat sahasında kesintisiz iletişimi sağlayacak iletişimi oluşturmaktı. Kapasiteler genişletilerek çok sayıda ürünün havada olmasıyla üzerinde oluşturulacak kapasitelerle iletişim sağlanabildi. ULAK A.Ş. idi. Aselsan, Havelsan şirketimiz. Turkcell, Türk Telekom uyduları kullanılarak girişim yapıldı. Geniş bant anlamında veri olacak. Geleceğe yönelik İHA üzerinde düşük alçak görünümlü uydularla sağlanacak iletişimde ipuçları taşıyor. İnternet ve GSM konuşma servisi. Baz istasyonunun kabiliyeti ölçüsünde iletişim sağlanmış olacak. Kapsama alanı ve kapasite de genişletilecek duruma geleceksiniz.

Detaylarına 8 -10 alan seçtik. Bu firmalar seçti. Deprem bölgesinde afetten zarar ve uğrayan bölgelerde belirli yerlerde teknoloji üsleri oluşturmak. Belli yatırımları oralarda yapıp iskan ve istihdamı yapmak için kolları sıvadık. Bunun uygulamalarını sanayicilerle arkadaşlarımız temas içindeler. Hızla faaliyete başlayarak belirli bölgelerde teknoloji geliştirme faaliyetlerini hayata geçiriyor olacağız. Tesis ve barınmanın bir arada olduğu pilot teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olacağız.

Bu bizim önceden de düşündüğümüz savunma sanayi teknolojilerinin Anadolu illerine yayılması stratejisindeyiz. Bu Türkiye için vazgeçilmez politika olarak hayata geçirilmeli.

Etkin olarak insan kaynağının kullanılması, büyükşehirlerdeki yığılmanın dağılması da olabilir. Hayat şartlarının getirdiği stresle beraber performanslarının düşebileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin uzun vadeli teknoloji yolculuğunda çok faydalı olacaktır.

F-16 MODERNİZASYONUNSDA SON DURUM NE?

Yapısal sistemler TUSAŞ'ın büyük yetkinliği olan modernizasyon süreciydi. Bizim için çok önemli olan aviyonik sistemler ve bilgisayarın yerleştirilmesi diyelim. Görev bilgisayarından bahsediyorum. Kendi silahlarınızın entegre olmuş sistemler anlamına geliyor. F16 Block 30'larda uygulanmaya başlandı. Nihayet başarılı 2 prototip çıkarıldı. 40-50'lere uygulanacak sistemi ortaya çıkarmış durumdayız. Radar ve diğer sistemlerin modernize edilmesiyle birlikte viper dediğimiz onlardan daha iyi özellik taşıyacak. Kendi silahlarımızı sorgusuz sualsiz kullanabileceğimiz konfigürasyon. Yetenek kadar uygulama açısından kendi milli sistemlerimizin üzerinde rahatça kullanılabilir olması bir adım daha öteye geçiyor olacak. Hazır alınana sistemlerde uygulama zorlukları taşıyabilirsiniz. Kendi geliştirdiğiniz modernizasyonda özgür olabilirsiniz. Bu 30'larda bu başarıldı, 40-50'lerde devam edecek bir süreç. 2029'u bulacak bir süreç.