İsmail Demir'den F-35B anısı: ABD'li general sinirlenip toplantıyı terk etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, geçtiğimiz gün katıldığı Habertürk yayınında TCG ANADOLU ve F-35B meselesine değindi.

TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'ne F-35B uçaklarının konulmasının sadece bir fikir olduğunu dile getiren Demir, F-35B'yi pahalı ve sorunlu bir uçak olarak nitelendirdi.

İSMAİL DEMİR'DEN F-35B ANISI: ABD'Lİ GENERAL SİNİRLENİP TOPLANTIYI TERK ETTİ

Katıldığı F-35 toplantısından bir anekdotu anlatan Demir, "Katıldığımız F-35B toplantılarının bir tanesinde, bizzat benim şahit olduğum olayda bir ABD'li General, 'Bu kadar pahalı uçak olur mu?' diye sinirlenip toplantıyı terk etti." ifadelerini kullandı.