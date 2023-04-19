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Savunma

İsmail Demir'den F-35B anısı: ABD'li general sinirlenip toplantıyı terk etti

SSB Başkanı İsmail Demir, TCG ANADOLU ve F-35B ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, “Katıldığımız F-35B toplantılarının bir tanesinde, bizzat benim şahit olduğum olayda bir ABD'li General, ‘Bu kadar pahalı uçak olur mu?' diye sinirlenip toplantıyı terk etti.” ifadelerini kullandı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
İsmail Demir'den F-35B anısı: ABD'li general sinirlenip toplantıyı terk etti
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, geçtiğimiz gün katıldığı Habertürk yayınında TCG ANADOLU ve F-35B meselesine değindi.

TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'ne F-35B uçaklarının konulmasının sadece bir fikir olduğunu dile getiren Demir, F-35B'yi pahalı ve sorunlu bir uçak olarak nitelendirdi.

İSMAİL DEMİR'DEN F-35B ANISI: ABD'Lİ GENERAL SİNİRLENİP TOPLANTIYI TERK ETTİ

Katıldığı F-35 toplantısından bir anekdotu anlatan Demir, "Katıldığımız F-35B toplantılarının bir tanesinde, bizzat benim şahit olduğum olayda bir ABD'li General, 'Bu kadar pahalı uçak olur mu?' diye sinirlenip toplantıyı terk etti." ifadelerini kullandı.

  • İsmail Demir
  • F-35B

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