18 Kasım'da İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi, Almanya ile Spike füzesi teslimatına yönelik uzun soluklu bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında tedarik edilecek 1.500 adet İsrail yapımı dördüncü nesil taşınabilir güdümlü tanksavar füzesi Spike için, 221 milyon dolarlık imzalar atıldı.

Spike anlaşması, Avrupa'da genişlemeyi hedefleyen İsrail silah endüstrisinin en önemli anlaşmalarından biri. Aynı zamanda 29 Ekim'de İsviçre Silahlı Kuvvetleri, taktiksel yazılım için İsrail şirketi Elbit Systems'i seçti. Firma İsviçre'nin yanı sıra Portekiz'le de 50 milyon dolarlık elektronik savaş sistemleri anlaşması imzaladı.

İtalya'nın sahil güvenlik botlarına elektro-optik ve kızılötesi sistemler sağlamak için İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) ile anlaştı.

AVRUPA BÜYÜK PAZAR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Defense News konuşan Rafael Advanced Defense Systems şirketinin Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ariel Karo, şirketin Avrupalı ​​ortaklarla yakın ilişkiler kurmaya niyetli olduğunu söyledi.

Karo, ''Burada yerel endüstrilerle işbirliğimizi derinleştireceğiz. Araç modernizasyonu, hava kuvvetleri iyileştirme gibi Avrupa'daki önemli projelerde yer almak için sabırsızlanıyoruz.'' dedi.

Elbit Systems Yönetim Kurulu Başkanı Bezhalel Machlis ise, İsviçre'yi stratejik bir pazar olarak gördüklerini belirterek bu ülkede endüstri işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi.

IAI'nın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Eli Alfassi, Avrupa'da Almanya ve İngiltere'yi pazar olarak gördüklerini belirtti. 2018 yılında toplam 395 milyon dolarlık satış sağladıklarını belirten Alfassi, 2019'un ilk iki çeyreğinde 274 milyon dolarlık imzalar atarak daha yüksek bir performans sergileyeceklerini söyledi.

Yunanistan, Hollanda, gibi birçok ülkeyle silah ve savaş sistemleri anlaşmaları imzalayan İsrailli şirketler, Polonya'yla anlaşmaların 2. aşaması için pazarlık masasında.

NATO-RUSYA GERİLİMLERİ İSRAİLLİ ŞİRKETLERE YARIYOR

Özellikle son dönemlerde artan NATO-Rusya gerilimlerini tehdit olarak algılayan Avrupalı devletler, savunma bütçelerini artırma yoluna gidiyor. Durumdan kar elde etmek isteyen İsrail ise ülkelerin ihtiyaçlarına göre sistemler pazarlayarak anlaşmalar imzalıyor.

İsrailli şirketler, Avrupa ve Amerikalı birçok rakibiyle ciddi bir rekabete girmeden Avrupa'daki silah satışlarını artırıyor.

İsrail'in özellikle Amerikalı şirketlere sağladığı geliştirici ürünler, rekabet yerine ortaklık kapılarını aralıyor. Örneğin David's Sling, İsrailli Rafael Advanced Defence Systems ve Amerikalı Raytheon tarafından ortaklaşa geliştirildi. SkyCeptor füzelerinin Patriot bataryaları ile kullanılabilmesi de yine rekabet yerine birlikte satışı sağlıyor.