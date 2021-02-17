İsrail ve Hindistan'dan İHA anlaşması

star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:04 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:04

Hindistan Ordusu, İsrail Hükümeti'ne bağlı Israel Aerospace Industries firması ile dört adet insansız hava aracının alımı için anlaşmaya vardı. Hindistan'ın sözleşme imzaladığı İHA'ların yüksek dayanıklılığa sahip ve orta düzey rakımda hareket edebilen Heron TP insansız hava araçları olduğu bildirildi.

Janes'de yer alan habere göre Hindistan, İHA'ları Çin ile sorun yaşamakta olduğu Himalaya sınırında kullanacak. İki ülke arasındaki Himalaya dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı güvenlik sorunları nedeniyle konu hakkında herhangi bir yorum yapmayı kabul etmedi.

İnsansız hava araçları için yapılan anlaşma 3 seneyi kapsadığı ve sözleşmenin 2 yıl daha uzatılabileceği aktarıldı.

star.com.tr