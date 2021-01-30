'İsrail'den İHA almayın' çağrısı yaptılar

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 07:47 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 07:47

Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (CJPME) isimli grup, Kanada hükümetine çağrıda bulunarak İsrail’den insansız hava aracı (İHA) alınmasını öngören sözleşmenin iptal edilmesini istedi.

Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kanada’nın, İsrail'in en büyük ikinci silah şirketi Elbit Systems’in ürettiği İHA’lardan almak için 36,16 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Bu alımın iptal edilmesi çağrısında bulunan CJPME, söz konusu İHA’ların, İsrail'in 2014'te Gazze'deki Filistinli sivillere saldırısı sırasında kullanılan silahın "sivil versiyonu" olan Hermes 900 olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

‘’İsrail'in 2014'te Gazze'deki Filistinli sivillere saldırısı sırasında İsrailli insansız hava araçları 164 Filistinli çocuğu öldürdü. Aslında, Elbit Systems İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinde derinden suç ortağıdır. Elbit, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlileri izlemek ve öldürmek için kullandığı askeri İHA’ların yüzde 85'ini üretiyor. Kimyasal bir silah olan beyaz fosforlu cephaneler, misket bombaları, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan keskin nişancı mermileri ve askeri araçlar üretiyor. Elbit Systems, ürünlerinin ‘savaşta test edildiğini’, yani Filistinlileri öldürmek ve ezmek için etkili bir şekilde kullanıldığını ve başka yerlerde de aynısını yapabileceklerini söylüyor. Kanada'nın, insan hakları ve uluslararası hukukun korkunç ihlallerinden doğrudan sorumlu bir İsrail silah şirketinden İHA satın alması kabul edilemez. CJPME, Kanada'yı Elbit Systems ile olan sözleşmeyi derhal iptal etmeye çağırıyor.’’