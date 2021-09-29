İşte insanın hayal gücüne meydan okuyan dünyanın en hızlı 10 uçağı

star.com.tr 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:55

10. Su-27

Modernize edilen Su-27, maksimum 2876.4 km / s hıza sahip ve Mach 2.35 (sesten 2.35 kat hızlı) hıza ulaşmayı başardı. Uçak Sovyet döneminde geliştirildi. Sonraki yıllarda, tekrar tekrar modernize edildi ve geliştirildi. Bu da Mach 2.35 hattına yaklaşmasını mümkün kıldı. Uçak, iki jet motoruna sahip. İlk kez, Sovyet yapımı bir askeri uçakta bir uçtan uca kontrol sistemi kullanıldı. Savaş aracı, o sırada ortaya çıkan yeni Amerikan F-15 avcı uçağıyla yüzleşmesi için geliştirildi. Sovyet uçak tasarımcıları bu uçakla, yalnızca Amerikan muadili özelliklerine değil, aynı zamanda birçok açıdan onu aşan bir uçak geliştirmeyi başarmıştı. Su-27, güçlü ateşli silahlara, orta ve kısa mesafelerde hava muharebesi için 10 füzeye sahipti.

9. General Dynamics F-111 Aardvark

F-111'in hızı 3060 km/s'ye ulaşabiliyor. En hızlı uçak listesindeki dokuzuncu uçak, taktik görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir bombardıman uçağı. Mach 2.5 (sesten 2.5 kat hızlı) hızda uçma yeteneğine sahip. Bombardıman uçağı 90'ların sonuna kadar operasyonel görevlere katıldı. Savaş görevleri için donatılan uçak, nükleer mühimmat dahil 14,3 ton bomba taşıma kapasitesine sahip. Ana silahın yanı sıra bir top, 9 füze taşıyabiliyor. Bu model, F-111'in yüksek hızlı olanlar da dahil olmak üzere birçok avantaj sağlayan değişken kanatlarıyla öncü bir model olarak biliniyor.

8. McDonnell Douglas F-15 Eagle

F-15 uçağının maksimum hızı 3065 km/s'ye ulaşabiliyor. Yetmişli yılların ortalarında ilk kalkışını yapan uçak, tüm hava koşullarına dayanıklı bir Amerikan savaş uçağı olarak tanındı. Yaşına rağmen, ABD silahlı kuvvetlerinde bu güne kadarki hizmet eden ve en az 5 yıl daha hizmet etmesi beklenen en başarılı uçaklardan biri olarak kabul edilir. Üretimleri bu güne kadar devam ediyor. F-15'in modernizasyonu sayesinde, avcı uçağı 4. nesle yükseltildi. 18 tonluk dev uçak, Mach 2.5 hızına (sesten 2.5 kat hızlı) çıkmasını sağlayan iki güçlü motora sahip. Bu uçak Amerika'nın müttefikleri arasında da çok popüler ve bu ülkelere 1.200 uçak teslim edildi. Savaş uçağı, standart mühimmatının yanında ekstra silahla da donatılabiliyor. Bu silahlar uçağın yüzden fazla operasyonda kullanılmasını sağladı.

7. MiG-31

Uçak, iki güçlü motoru sayesinde 3463,92 km/s hıza ulaşan MiG-31, çeşitli irtifalarda süpersonik hızlarda uçabiliyor. Uçak geliştirme aşamasında, dönemin yenilikçi radar sistemleriyle donatıldı. Bu uçaklar 90'ların ortalarına kadar üretildi. Üretilen uçak sayısı hakkında kesin bir veri olmasa da, tüm üretim dönemi boyunca yaklaşık 500 adet üretildiği tahmin ediliyor.

MiG-31'in silahları:

23 mm otomatik top

Hava hedeflerini vurmak için ağır füzeler: 4-6 adet;

Yüksek hızlı nesnelerin imhası için özel füzeler

6. XB-70 Valkyrie

XB-70 Valkyrie bombardıman uçağının yüksek hızı, Sovyet önleme uçaklarından sıyrılmak için gerekliydi.

Bu uçak bir saatte 3672 kilometre yol kat edebiliyordu. Soğuk Savaş, teknik ilerlemenin gelişimi ve benzersiz tasarım fikirlerinin doğuşu için iyi bir uyarıcı olarak hizmet etti. Bu gelişmelerden biri de XB-70 uçağıydı. Aracın kütlesi 240 tondu. Altı güçlü motor sayesinde rekor hızlara ulaşması mümkün oldu. Uçağın bazı yapısal elemanları, yüksek bir uçuş hızına ulaştıktan sonra 300 dereceyi aşan sıcaklıklara kadar ısındı. XB-70 Valkyrie bombardıman uçağının yüksek hızı, Sovyet önleme uçaklarından sıyrılmak için gerekliydi. Ayrıca, yüksek hızın ana görevi, bir nükleer bombanın patlamasından sonra patlama dalgasından yıldırım hızında kaçıştı. Uçağın yakıt ikmali, Sovyetler Birliği topraklarına derinlemesine nüfuz etmesine ve ek yakıt ikmali yapmadan geri dönmesine izin verdi. 14 nükleer bomba taşıyan uçak çok ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Uçağı inşa etmenin yüksek maliyeti ve bakımı için önemli işletme maliyetleri, yalnızca biri 1964'te gökyüzüne çıkan iki bombardıman uçağının üretilmesine neden oldu.

5. Bell X-2 Starbuster

3911.9 km / s hıza sahip uçağın en yüksek hızlarında çalışma koşulları test edildi ve incelendi. Deneysel araştırma ve geliştirme olmadan hızı artırmak imkansız olurdu. Amerikalılar bu uçağı, bu amaçla geliştirdi. Bell X-2 Starbuster, uçağın çalışma koşullarını en yüksek hızlarda test etmek ve incelemek için kullanıldı. Araştırma 1954'te başladı, ancak birkaç yıl sonra aşamalı olarak rafa kaldırıldı. Testler sırasında, Mach 3.196'da bariyerini kıran uçağın pilotu, aracın patlamasına neden olan bir hata yaptı. Bununla birlikte, bu dönemde elde edilen hız, bugüne kadarki en yüksek hızlardan biri olmaya devam ediyor.

4. MiG-25

Uçak, 3916,8 km/s hızında uçma kabiliyetine sahip. Herhangi bir askeri uçak, belirli sorunları çözmek ve düşman uçaklarına karşı koymak için üretilir. Amerikan keşif uçaklarıyla, özellikle SR-71 ile savaşmak için geliştirilen MiG-25, bu şekilde ortaya çıktı. MiG-25'in benzersizliği, 25 kilometre yükseklikteki hava hedeflerini yüksek hızda vurabilmesidir. Uçak birkaç çatışmada yer aldı ve yüksek savaş performansı gösterdi. Üretim yılları boyunca, bazıları hala birkaç ülkede hizmette olan 1100 uçak üretildi.

3. Lockheed YF-12

YF-12, 4100,4 km/s azami hıza sahip. Bu uçak, hızı 4000 km / s'yi aşan havacılık endüstrisindeki üç lider uçaktan biridir. Model, daha ünlü Amerikan yüksek hızlı uçağının prototipi oldu. Uçak test programı kısa sürse de, uçağın birkaç unvan almasını engellemedi.

2. SR-71 Blackbird

Hızı 4102.8 km s'dir. Başlangıçta, SR-71 Blackbird, ordu tarafından Sovyetler Birliği ve müttefikleri üzerindeki keşif uçuşları için aktif olarak kullanıldı. Hızı nedeniyle, takip ve füzelerden kolayca kaçabiliyordu. Aslında, Stealth (gizlilik) teknolojisi ilk olarak bu uçak üzerine uygulandı. Daha sonra uzay birimleri uçakla ilgilenmeye başladı. Uçak, yalnızca havada yakıt ikmali yapılabilen özel bir yakıt türü kullandı. Toplam 32 uçak üretildi.

1. North American X-15

İnsanın hayal gücüne meydan okuyan en yüksek hıza erişen North American X1-15, Mach 6,7 (sesin 6,7 katı) veya 8200,8 km /s ulaşabildi. Uçak, mekanizmaların hipersonik hızlardaki davranışının incelendiği araştırma kapsamında kullanıldı. Uçuş yüksekliği, yörünge altı uzay uçuşlarına eşdeğer olan 107 km'dir.

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