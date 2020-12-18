İsveç'in Karlskrona kentinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Saab Kockums başkanı Lars Tossman, "Gotland sınıfı denizaltılar, diğer pek çok denizaltının arzu edeceği, gizli bir yetenek ve olağanın ötesinde bir dayanıklılıkla uluslararası bir üne sahiptir. İsveç'in birinci sınıf denizaltılar geliştirme yeteneği; sanayi, İsveç Savunma Malzeme İdaresi ve İsveç Kraliyet Donanması arasındaki yakın işbirliğinin bir sonucudur. SAAB olarak bizler, en son en son su altı teknolojisinin artık hem HMS Uppland hem de HMS Gotland'da çalışır vaziyette olduğu için gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

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