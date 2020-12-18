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Savunma

İsveç'ten denizaltı hamlesi

İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB, HMS Uppland denizaltısının modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

star.com.tr18 Aralık 2020 Cuma 18:39 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:43
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İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB, 16 Aralık Çarşamba günü, Gotland sınıfının ikinci denizaltısı olan HMS Uppland'ın yarı ömür modernizasyonunun ardından İsveç Savunma Malzeme İdaresi'ne teslim edildiğini açıkladı.

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Denizaltının operasyonel kullanılabilirliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri içeren modernizasyon, denizaltına gelişmiş kabiliyetler sağlayan yeni sensör ve navigasyon sistemlerini içermekte. HMS Uppland'ın teslimi 16 Aralık tarihinde İsveç'in Karlskrona kentinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Saab Kockums başkanı Lars Tossman, "Gotland sınıfı denizaltılar, diğer pek çok denizaltının arzu edeceği, gizli bir yetenek ve olağanın ötesinde bir dayanıklılıkla uluslararası bir üne sahiptir. İsveç'in birinci sınıf denizaltılar geliştirme yeteneği; sanayi, İsveç Savunma Malzeme İdaresi ve İsveç Kraliyet Donanması arasındaki yakın işbirliğinin bir sonucudur. SAAB olarak bizler, en son en son su altı teknolojisinin artık hem HMS Uppland hem de HMS Gotland'da çalışır vaziyette olduğu için gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

star.com.tr

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