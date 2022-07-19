İt dalaşına hazırlık! F-35 ve Eurofighter Typhoon'lar Su-35'e karşı

Ukrayna'ya yönelik Rusya saldırsının başladığı 24 Şubat tarihinden beri, Batı ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor.



İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Mike Wigston, Sky News'e verdiği bir röportajda, İngiliz pilotlara "it dalaşı savaşı avantajı" sağlamak için müttefiklerle iş birliği yaptıklarını belirtti.

Sky News'e göre, Ukrayna'daki çatışma hava kuvvetlerinin it dalaşına girebilmesinin hala çok önemli olduğunu gösterdi. İngiliz pilotların, bu yüzyılda agresif bir it dalaşına girmedikleri belirtildi.

SU-35, EUROFİGHTER TYPHOON VE F-35'E KARŞI

Ukrayna'daki savaş Rus ve Ukraynalı pilotları karşı karşıya getirirken, Londra'nın da F-35 ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının, Su-35 gibi hızlı düşman jetlerine karşı yakın mesafeli hava muharebesine girmeye hazırladığı düşünülüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Wigston, Moskova'nın "giderek daha agresif" hale geldiğini iddia ederek, "Buna hazır olmamız gerekiyor ve bence Avrupa güvenliği için Ukrayna'daki işgalden çıkan en önemli ders bu." dedi.

Rus tehdidinin ülkenin Hava Kuvvetlerinin hazırlandığı açık ve mevcut tehlike olduğundan şüphe etmeyen Wigston, "Durumun oraya kadar gelmeyeceğini ve caydırıcılığın işe yarayacağını umuyoruz, ancak Rusya'nın bir NATO devletine karşı saldırgan bir eylemde bulunduğu gün geldiğinde, hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Eurofighter Typhoon'un bir çatışma durumunda Suhoy Su-35'in son nesil Flanker varyantlarını karşısına alması bekleniyor. Her iki uçak da genel performans açısından karşılaştırılabilir ve en modern özelliklerden bazılarıyla donatılmış durumda.

Havacılık ve Savunma Analisti Girish Linganna'ya göre, Su-35 ve Typhoon'un bir it dalaşına girmesi durumunda pilot uzmanlığı, ekip çalışması vb. teknik ve teknik olmayan unsurların sonuçta önemli bir rol oynayacak.

Star Gazetesi