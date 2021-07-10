Tespit et, takip et, yok et! Robo-Köpekbalıkları geliyor

star.com.tr 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30

Yönetimdeki Çin Komünist Partisi'ne bağlı yayın organı Global Times'ta yer alan habere göre, PLAN için köpekbalığı şeklinde insansız denizaltı aracı geliştiriliyor.



Haberde, 'Geleneksel pervanenin yerini alan Robo-Köpekbalığının'ın güç kaynağı, ona altı deniz mili azami hız verebilen biyonik kuyruk yüzgecidir." ifadelerine yer verildi.

Denizaltı karşıtı operasyonlar yürütebileceği belirtilen Robo-Köpekbalığı'ın yayınlanan görüntüleri, keşiften çok daha fazlasını yapabilen silahlı bir drone olduğunu gösteriyor.

Haberde Robo-Köpekbalığı'ın teknik özellikleriyle ilgili çok az bilgi verilirken, şu anda geliştirilmekte olan birçok ABD Donanması insansız deniazaltı aracı ile herhangi bir paralellikte olup olmayacağı bilinmiyor.

ABD Donanması şu anda küçük mayın karşıtı ve daha büyük torpido silahlı dronlar da dahil, her boyutta yeni bir denizaltı aracı filosu için çalışıyor.

Görünen o ki, karşılaştırmanın önemli bir ölçüsü, muhtemelen droneların bilgi akış kapasitesinde ve sonar ve denizaltı algılamasının menzili ve çözünürlüğünde yatıyor.

Gerçek zamanlı, denizaltı veri paylaşımı, düşman yüzey gemilerini ve denizaltı platformlarını izlemek, takip etmek ve gerekli durumlarda saldırmak söz konusu olduğunda, bu araçlar çok önemli olabilir.

ABD Donanması'nın çok daha yüksek düzeyde denizaltı ağı kurmasını sağlayan birkaç son teknoloji yolu var. Derin su altı dronları, fiziksel bir kablo ile bir yüzey şamandırasına bağlanabilir ve toplanan görüntülerin veri işlemelerini anında yüzey ve hava platformlarına gönderebilir. Ayrıca bir anten aracılığıyla, yüzeye çıktıklarında da veri iletebilirler.

Şu anda geliştirilmekte olan ilginç bir donanma dronu olan Raytheon'un Barracuda'sı, kablosuz bir denizaltı veri bağlantısı ve otonom algoritmalarla tasarlandı. Böylece insan müdahalesine ihtiyaç duymadan mayınlar gibi düşman hedeflerini bulabilir, izleyebilir ve hatta yok edebilir.

Çinliler bu tür bir kapasiteye sahip insansız hava araçları kullanıyorlarsa, ABD denizaltıları ve yüzey gemileri daha büyük risk altına girebilir. Bununla birlikte, ABD Donanması uzun yıllardır denizaltı ağı üzerinde çalışıyor ve gazetedeki mevcut bilgilere dayanarak, yeni Robot-Köpekbalığı'nın ABD'ye rakip olması pek mümkün görünmüyor.

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