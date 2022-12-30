Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan Türkiye'nin yeni helikopteri T70 tanıtıldı

TUSAŞ, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri'nin teslimatları devam ediyor.

TUSAŞ, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında yerli aviyonik sistemler, transmisyon, iniş takımı, dinamik parçalar ile nihai montaj ve kalifikasyon testlerini tamamladığı ilk T70 Helikopteri'nin teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdi.

Jandarma envanterine katılan T70 Helikopteri'nin tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katılımıyla Jandarma Havacılık Başkanlığında düzenlenen törenle yapıldı.

Törende ayrıca, başta trafik denetimlerinde kullanılacak Gyrocopter ile Mi-17 helikopterlerine eklenen gece görüş gözlüğünün tanıtımı da gerçekleştirildi.

Tören sonrası yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, T70 Helikopteri'nin üzerine entegre edilen farklı faydalı yükler ile helikopterin yangınla mücadele, arama kurtarma, personel taşıma ve askeri görevlerde kullanılacağını bildirdi.

Tanıtılan 3 ayrı hava aracını, tamamen milli gurur olarak takdim edebileceklerini söyleyen Soylu, "Bugün 3 ayrı hava aracıyla, biri tamamen milli gurur olarak takdim edebileceğimiz ve Türkiye'nin savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktayı bize bir kez daha gösteren T70 Sikorsky helikopterini gördük. Kokpitindeki tüm materyaller ve hemen hemen tüm yazılımları bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir. Bu bizim için harika bir olay." dedi.

- "Gece de yangına müdahale sağlayabilecekler"

Mi-17 helikopterleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Elimizde bulunan Mi-17 helikopterler vardı. Geçen yıl Antalya, Muğla, Marmaris yangınlarında bunların kullanıldığını gördünüz. Şimdi orada ikinci bir kabiliyet elde ediyoruz. Dünyada sadece bir, iki ülkede vardı, gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerin yangın söndürme kapasiteleri. Şu ana kadar helikopterlerimizin 8'ine bu kabiliyet kazandırıldı. Pilotlarımız da eğitimlerini tamamlamak üzere. Gece de yangına müdahale sağlama kabiliyeti sağlayabilecekler."

- "8 Gyrocopter jandarmamızda başlayacak"

Gyrocopter hakkında da bilgi aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2,5 senedir üzerinde çalıştığımız, Türkiye'ye kazandırılan Almanya üretimi helikopteri, trafik denetimlerinde veya diğer noktalarda uçurarak, karşılaştığımız maliyeti daha aza indiren ve toplumsal olayları takip edebilecek bir kabiliyet de bunlarla birlikte kazanıldı. Hem maliyeti ucuz hem de yakıtı ucuz. 8 Gyrocopter jandarmamızda başlayacak, ardından da emniyetimizde kullanmaya başlayacağız."

T70 Helikopteri ve Gyrocopter'in gösteri uçuşu gerçekleştirdiği törenin ardından Bakan Soylu'ya, ilk uçuşa özel Türk bayrağı ve tablo hediye edildi.