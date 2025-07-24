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Savunma

Jandarma için hayati öneme sahip! Uzaktan komutalı silah sistemleri üretilecek

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Aselsan Konya Arasında Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacına yönelik Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS-J) Projesi sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında uzaktan komutalı silah sistemleri üretilecek, silah sistemleri envanterde bulunan Kirpi-II mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araçlara sahada entegre edilecek.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
Jandarma için hayati öneme sahip! Uzaktan komutalı silah sistemleri üretilecek
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

IDEF 2025 kapsamında, SSB ile Aselsan Konya arasında, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacına yönelik UKSS-J Proje sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye SSB Başkanı Haluk Görgün ile Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy imza attı.

Sözleşme, Aselsan Konya'nın bugüne kadar tek kalemde imzaladığı en yüksek tutarlı proje olmasının yanı sıra Aselsan Konya'nın SSB ile imzaladığı ilk UKSS tedarik sözleşmesi olma özelliğini de taşıyor.

KİRPİ-II'YE ENTEGRE EDİLECEK

Proje kapsamında, uzaktan komutalı silah sistemleri üretilecek, silah sistemleri, envanterde bulunan Kirpi-II mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araçlara sahada entegre edilecek ve istemlere yönelik kullanıcı eğitimleri, entegre lojistik destek hizmetleri ve eğitim sistemlerinin teslimatı gerçekleştirilecek.

Teslim edilecek UKSS sistemlerine, Aselsan Konya tarafından geliştirilerek üretilen yerli ve milli MAKS40 hafifletilmiş 40 milimetre otomatik bomba atar yardımcı silah olarak entegre edilebilecek. Bu sayede, silah sistemlerinde ana silah olarak 12.7, 7.62 ve 40 milimetre kalibre silahlar kullanılabiliyorken yardımcı silah olarak da 7.62 ve 40 milimetre kalibre silahların kullanılması mümkün olacak. Söz konusu MAKS40 Otomatik Bomba Atar silahının ilk teslimatı UKSS-J Projesi kapsamında gerçekleştirilecek.

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