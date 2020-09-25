İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2020 Cuma / 7 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6251
  • EURO
    8,8992
  • ALTIN
    458.723
  • BIST100
    1119.56
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Japonya 'Aegis Ashore' füze savunma sisteminden vazgeçmişti: Alternatif olarak 3 seçenek masada
Savunma

Japonya 'Aegis Ashore' füze savunma sisteminden vazgeçmişti: Alternatif olarak 3 seçenek masada

Japonya'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak 3 seçeneğin masaya yatırıldığı açıklandı.

AA25 Eylül 2020 Cuma 07:30 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 07:30
ABONE OL

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) konuya ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında savunma sistemlerinin alternatiflerine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Kişi, ¨Füze önleme sistemini açık denizde mobil platforma konuşlandırmayı planlıyoruz. Ayrıntıları ivedilikle ABD ve tedarikçilerle ile ele almak istiyoruz.¨ dedi.

Son kararın verilmediğini kaydeden Kişi, opsiyonlar arasında füze önleme sistemi monteli destroyerler, özel sektöre ait gemiler, kıyıdan uzak açık deniz yapıların yer aldığını açıkladı.

Kyodo ajansına göre, Savunma Bakanlığı yıl sonuna dek seçenekleri daraltmayı planlıyor.

Kuzey Kore’nin balistik füzelerine karşı, 2017'de aldığı Aegis Ashore konuşlandırma kararından Japonya, yükselen maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.