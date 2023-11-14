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Savunma

Japon savaş uçaklarından bir ilk!

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçakları, ilk kez sivil havalimanında iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.

AA14 Kasım 2023 Salı 07:04 - Güncelleme:
Japon savaş uçaklarından bir ilk!
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ASDF, her iki yılda bir düzenlenen "Japonya'nın Savunması" tatbikatları kapsamında, ülke genelinde ilk kez sivil havalimanlarını kullandı

Buna göre, olası düşman saldırısında "ASDF üslerinin kullanılamaz duruma gelmesi" senaryosuyla sivil havalimanları ilk kez tercih edildi.

Güneybatıda Fukuoka eyaletindeki Tsuiki Hava Üssü'ne ait 4 F-2 savaş uçağı, yakındaki Oita Havalimanı'na iniş yaparak aprona ilerledi

Havalimanında olağan bir yolcu uçağına benzer şekilde ticari tankerden yakıt tedarik eden F-2'ler iki saat sonra yeniden kalkış yaptı.

Güneydeki Kagoşima'da bulunan Tokunoşima Havalimanı'ndaki iniş ve kalkış tatbikatlarına da 4 F-15 savaş uçağının katıldığı bildirildi.

ASDF, benzer iniş ve kalkış tatbikatları hafta içinde Okayama Havalimanı ile Amami Havalimanı'nda da gerçekleştirmeyi planlanıyor.

Tatbikatlar, geçen yıl güncellenen 3 milli doktrinde kayda geçirilen "acil durumda sivil hava ve deniz limanlarının kullanımı" kapsamında düzenlendi.

- "KARŞI SALDIRI" KAPASİTESİ

Japonya hükümeti, Aralık 2022'de "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrini güncellediğini duyurmuştu.

Güncellenen milli doktrinler doğrultusunda, Çin "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirilmişti.

Japonya'nın "sadece füze savunması vasıtasıyla, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze tahkimatlarını büyük ölçüde ikmal etmesi durumuyla baş edemeyeceği" kaydedilmişti.

Kapasite marjında Japonya'nın, "asgari öz savunma tedbiri olarak, düşman bölgesine etkili karşı saldırı yapabilme kabiliyeti kazanılmasının ihtiyacı" kayda geçirilmişti.

Doktrin doğrultusunda, acil durumda Japonya, saldırıları caydırmak amacıyla "diğer ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırı" imkanına sahip askeri kapasite edinebilecek.

  • Japonya ASDF
  • Sivil Havalimanı
  • İniş Tatbikatı

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