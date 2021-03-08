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Savunma

Japonya'dan fırkateyn hamlesi: Yeni 'Mogami' suya indirildi

Japonya, Mitsubishi Heavy Industries tarafından geliştirilen Mogami sınıfı fırkateyni suya indirdi.

star.com.tr08 Mart 2021 Pazartesi 18:53 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:53
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Japon şirketi Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin (JMSDF) hizmetine girecek olan iyeni tip 30FFM fırkateyni olan "Mogami"yi ülkenin güneybatısındaki Nagasaki'de gerçekleştirilen törenle suya indirdi.

Adını Japonya'nın Yamagata Eyaletinde bulunan Mogami Nehri'nden alan çok amaçlı firkateynden, JMSDF için tasarlanmış toplam 22 adet tedarik edilmesi bekleniyor.

Mogami sınıfı fırkateyn, 130 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahiptir. Standart deplasmanı 3900 ton, tam yük deplasmanı yaklaşık 5500 ton olan fırkateynim maksimum hızı 30 knottur.

star.com.tr

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