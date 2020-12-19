AA 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:13

Japonya’da füze savunma sistemine yönelik kabul edilen Aegis donanımlı destroyerlerin takviye edilmesi planı Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi komşuların askeri tahkimatını artırması için geçerli sebep teşkil edebilir.

Dün, Başbakan Suga Yoşihide kabinesi, Aegis sisteminin özel sektör gemilerine, petrol sondaj kulesi gibi uzak açık yapılara ya da donanma destroyerlerine monte edilmesi alternatifleri arasından tercihini yaptı.

Buna göre, kabine, havadan gelebilecek tehditlere karşı ülke savunmasına katkı sağlayacak füze önleme sistemlerinin, iki donanma fırkateynine monte edilmesine yeşil ışık yaktı.

Kabine onayı, Japonya’nın, Kuzey Kore füze tehdidi ve Çin’in Doğu Çin Denizi'ndeki bölgedeki tehditkar faaliyetlerine karşı savunma kapasitelerini artırma arayışında olduğu sürece denk geldi.

Dün düzenlediği basın toplantısında Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Japonya güneybatısındaki adalar çevresinde, Çin'in donanma faaliyetlerini artırdığına ve Kuzey Kore’nin teknolojisini ilerleterek, yeni tür füzeler geliştirdiğine dikkati çekti.

Kişi, "Japonya müdahale etmek zorunda. Bunları göz önüne alarak, Aegis gemilerine monte edeceğimiz silahları ve bunları nasıl faal hale getireceğimizi düşünmeliyiz." diye konuştu.

Konuya ilişkin dün değerlendirmede bulunan Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu da kararın, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini ve düşman üslerine saldırıyı amaçlamadığını söyledi.

- ABD'DEN SONRA 2'NCİ

Kyodo ajansına göre, 2 destroyer takviyesi sonrası Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesindeki Aegis donanımlı gemilerin sayısı 10'a ulaşacak.

MSDF'ye yapılacak son tahkimatla, Japonya, "dünya genelinde ABD donanmasından sonra en fazla Aegis donanımlı gemiye sahip ülke" konumuna gelecek.

Japonya’ya karşı balistik bir füze atılması halinde, ısı kaynağı ABD ordusuna ait erken uyarı uyduları yardımıyla tespit edilecek.

MSDF, karadan veya denizden kullanacağı radarlar vasıtasıyla düşebileceği noktaları belirlediği füzeyi indirmek için Aegis destroyerlerini ve PAC-3 önleyicilerini yönlendirecek.

Savunma Bakanlığı, gemilerin faaliyet alanı ile meşru müdafaa kapsamında düşman gemileri ve denizaltılarına karşı koyabilmek için fonksiyon iyileştirilmesine yönelik kararın henüz verilmediğini bildirdi.

- PAHALI DİYE VAZGEÇİLENDEN DAHA PAHALI

MSDF bünyesine iki Aegis destroyerinin kazandırılması, askeri birimlerin mevzilenmesine katkı sunarken, sistemin toplam maliyet hacmi ise dikkati çekiyor.

Kurularak faaliyete hazırlanmasının 5 yılı bulacağı 2 yeni geminin maliyetinin toplam masrafı, Japonya bütçesine 500 milyar yene (4,8 milyar dolar) mal olacak.

Buna göre, haziranda yükselen maliyet, teknik sorunlar sebebiyle vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore planından 100 milyar yen (1,2 milyar dolar) daha pahalı olması bekleniyor.

- "STRATEJİK İSTİKRARI SARSAR" GEREKÇESİ

AA muhabirinin, ulusal basına yansıyan uzman değerlendirmelerinden derlediği bilgilere göre, destroyer takviyesi, bölge ülkelerinin askeri tahkimatını güçlendirmesi için geçerli sebep oluşturabilir.

Kyodo ajansına konuşan Japonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Kotani Tetsuo, hava tehditlerine karşı onaylanan planın, Çin ve Kuzey Kore’nin füze saldırılarına karşı psikolojik engel oluşturabilecek etki taşıyacağını bildirdi.

Plana karşı Rusya ve Çin’in, "stratejik istikrarı sarsacağı" eleştirisi getireceğini kaydeden Kotani, bu ülkelerin askeri yayılmacılığını daha da genişletmesi için yeterli gerekçe göstereceğini belirtti.

Kyodo’ya konuşan Doğu Asya uzmanı Corey Wallace, Japonya’nın karada ve denizde Aegis donanımlı savunma kapasitesini geliştirmesinin, silahlanma konusunda Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerle mevcut gerilimi artıracağını vurguladı.

Vazgeçilen Aegis Ashore'un, günde 24 saat dış tehditlere karşı teyakkuz halinde bulunan MSDF üzerindeki mevcut iş yükünün hafifletilmesini hedeflemesine rağmen yeni sistemin birlik üzerinde yeni yük getireceğini kaydeden Wallace, "Halihazırda MSDF’nin insan gücü zaten noksan. (Haziran’da vazgeçilen) Aegis Ashore, vardiyaların az da olsa esnetilmesine imkan sağlayacaktı." ifadesini kullandı.

Wallace, yeni destroyerlerin, balistik füzelere karşı koymak üzere görev yürüten ABD donanmasına mesai kolaylığı ve Japonya’nın güneybatısındaki Çin tehditlerine karşı ABD'nin daha da yoğunlaşmasını sağlayabileceğini söyledi.

- "BELLİ BÖLGELERDE TUTMAK MANTIKLI DEĞİL"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tama Üniversitesi Kural Koyucu Stratejiler Merkezi (CRS) Müdür Yardımcısı Brad Glosserman da sistemin gemilere montajı tercihinin "standart altında ve yetersiz" olduğunu ifade etti.

Gemilerin hareket kapsamına dikkati çeken Glosserman, "Gemileri belli bölgelerde tutmak mantıklı değil. Gözetleme sahası ise karadaki seçili pozisyonlara kıyasla daha stratejik." yorumunda bulundu.

Tokyo hükümetinin karar sonrası karşılaşacağı bölgesel tepkilere değinen Glosserman, "Savunma konuşlanması olduğundan bölgesel komşuların şikayet edebileceği pek bir mesele yok gibi. Ancak komşularına yönelik baskı kapasitesini düşürebilecek her hareket, Pekin’i memnun etmez." diye konuştu.