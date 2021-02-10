Japonya'nın KC-46'sı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:58

ABD'li üretici Boeing'in ana yükleniciliğinde geliştirilen ve Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerine teslim edilecek KC-46A uçaklarından birincisi, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bu aşamanın ardından, uçağın bu yılın sonlarında Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine teslim edilmeden önce sertifikasyon aşamasına geçeceği bildirildi.

KC-46 program yöneticisi Jamie Burgess, "Bu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri ve Boeing için heyecan verici bir kilometre taşıdır. Japonya, dünyanın en gelişmiş havada yakıt ikmali tankerini almaya yaklaşıyor." şeklinde konuştu.

İkinin bu yıl teslim edilmesi beklenen toplam dört KC-46 tankeri teslim alacak olan Japonya, KC-46 platformunun ilk uluslararası müşterisidir.

Müttefik ve koalisyon askeri uçaklarına yakıt ikmali yapabilen çok amaçlı bir tanker olarak tasarlanan Boeing KC-46A, yolcu, kargo ve hastaları taşıyabildiği gibi tehdit ortamlarında da güvenle çalışabiliyor.

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