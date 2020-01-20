İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,904
  • EURO
    6,545
  • ALTIN
    295.693
  • BIST100
    122825
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Hindistan balistik füze K-4'ün testini gerçekleştirdi
Savunma

Hindistan balistik füze K-4'ün testini gerçekleştirdi

Hindistan, sabit bir denizaltıdan nükleer savaş başlığı taşıyabilen 3 bin 500 kilometre menzilli K-4 balistik füzesinin testini gerçekleştirdiğini duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi20.01.2020  12:59 - Güncelleme: 20.01.2020  12:59

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO), pazar günü öğleden sonra 3 bin 500 kilometre menzilli K-4 denizaltıdan fırlatılan balistik füzesinin (SLBM) testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

DRDO tarafından yapılan açıklamada, “Test, denizaltı denizin altındayken yapıldı ve istenen parametreleri karşıladı. Denizin altından yüzeye fırlatılan füze testleri en zor olanıdır.” denildi.

HİNDİSTAN; HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN NÜKLEER FÜZE FIRLATABİLİYOR

Hindistan, 2019 yılının kasım ayında nükleer savaş başlıklarıyla donatılmış balistik füzeler taşıyan deniz unsurlarıyla denizlerde faaliyete başlamasının ardından nükleer üçlüsünü (hava, kara ve deniz) resmen ilan etti. Hindistan; karadan, havadan ve denizden nükleer füze ateşleme yeteneğine sahip olan 6. ülke oldu.

Karadan, havadan ve denizden nükleer füze ateşleme yeteneğine sahip olan diğer ülkeler ise ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'dir.

Ayrıca, DRDO Kaynakları Geliştirme Ajansı, çok daha uzun menzilli bir füze üzerinde çalıştığını, 5 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecek K-5 isimli bir füze geliştirmekte olduklarını bildirdi.

K-4 NÜKLEER FÜZESİ

K-4, halihazırda 750 kilometre menzile sahip K-15 Sagarika füzeleri ile donatılmış yerli Arihant sınıfı denizaltılar için geliştirildi. K-4 nükleer füzesi yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 1,3 metre çapındadır. Yaklaşık 17 ton ağırlığında olan füze, 3 bin 500 kilometreden daha uzun bir mesafeye kadar 2 tonluk bir savaş başlığı taşıyabilir. Füze, katı roket itici ile güçlendirilmiştir.

Usta Eller Masalı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.