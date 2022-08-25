Kabiliyeti kıta sınırlarını aştı! Savaş uçağı yoksa Türk İHA'ları var

Batı batısını, Afrika devletlerinin silahlı gruplarla savaşmak için Türk İHA'ları edindiğini yazdı.



Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı ilk mücadelesini hızlandırırken, Batı'dan roketatarlar gelmeye başlamadan çok önce, Kiev hükümetinin halihazırda konuşlandırabileceği bir silahı vardı: Bayraktar TB2 insansız hava aracı.

Türk yapımı bu silah, 2020 Karabağ savaşında Azerbaycan'ın Ermeni kuvvetlerini yenmesine ve geniş toprakları geri almasına yardım etmedeki etkinliğini zaten kanıtlamıştı.

TÜRK İHA'LARI KITALARI AŞTI

Ancak İHA'nın yeteneklerinin hayranları Doğu Avrupa ve Kafkasya ile sınırlı değil.

Son haftalarda, Burkina Faso'dan güneye hareket eden isyancıların sızmasını engellemek için mücadele eden Batı Afrika ülkesi Togo'ya teslim edilen Bayraktar TB2'lerin bir sevkiyatı görüldü.

Mayıs ayında Nijer, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde ve Çad Gölü çevresindeki isyancı gruplara karşı askeri operasyonları için bu çok yönlü ve uygun fiyatlı İHA'lardan yarım düzine satın aldı. Diğer Afrikalı müşteriler Etiyopya, Fas ve Tunus'u içerirken, Angola da ilgilerini dile getirdi.

SAVAŞ UÇAĞI OLMAYAN ÜLKELER İÇİN İHA'LAR BÜYÜK BİR ŞANS

"Afrikalı alıcılar, özellikle daha fakir ülkeler için İHA'lar, savaş uçakları için gereken ekipman ve yıllarca süren eğitim için gereken büyük maliyet olmadan önemli hava gücü geliştirme şansı sağlıyor."

Yıllarca isyancı sorunuyla boğuşan birçok Afrika ülkesinin doğrudan askeri güce yönelmek zorunda kaldığına vurgu yapıldı.

Yazının devamı şöyle;

İşte bu noktada Türk İHA'ları devreye giriyor. Afrika ülkelerine isyancı gruplarını tespit etmeye çalışmak ve potansiyel olarak onlara saldırmak için kendi ulusal hava gözetleme kapasitesini sağlıyor. İnsansız hava araçları bu ülkelerin genel askeri kapasitesini genişletmek için değerli bir araçtır.