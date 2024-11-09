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Savunma

Kabul edilirse Türkiye üstlenecek! ABD donanmasına Türk imzası

Türkiye, ABD Donanması için konuşlandırma bakım gereksinimlerine ilişkin destek teklifinde bulundu. Türkiye'nin ABD donanmasına yönelik teklifi hakkında Washington DC'de ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile görüşen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'Bölgemizde istikrar ve barışı artıracak Türk-Amerikan deniz işbirliğini geliştirmek için sabırsızlanıyoruz.' dedi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Kabul edilirse Türkiye üstlenecek! ABD donanmasına Türk imzası
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington DC'de, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile ABD-Türkiye ittifakı ve savunma modernizasyonunda işbirliği gibi konuları görüştü.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, 5-8 Kasım tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunan Tatlıoğlu'nun, başkent Washington DC Maryland eyaletine bağlı Annapolis ile Virginia eyaletindeki Norfolk kentinde bulunan donanma komutanlıklarını ziyaret ettiği, donanma yetkilileri ve denizcilerle bir araya geldiği bildirildi.

Franchetti ve Tatlıoğlu'nun, savunma alanındaki modernizasyon çalışmalarında işbirliğine dayalı yaklaşıma vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, görüşme kapsamında, Türkiye'nin ABD Donanmasının konuşlandırma bakım gereksinimlerine ilişkin destek teklifinin de ele alındığı belirtildi.

Mevcut güvenlik zorluklarına karşı müttefik ve ortaklarla çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Franchetti, Türk Deniz Kuvvetlerinin, BALTOPS gibi tatbikatlara ve Akdeniz'deki operasyonlara katılarak barış ve istikrarı koruma yönündeki çabanın güçlü bir ortağı olduğunu aktardı.

Franchetti, ABD-Türkiye ittifakının bölgesel istikrarın sağlanmasında kilit role sahip olduğuna işaret ederek "Böylesine yetenekli bir donanma ile birlikte çalışabilirliği artırmak için gelecekteki fırsatları dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu da "Bölgemizde istikrar ve barışı artıracak Türk-Amerikan deniz işbirliğini geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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