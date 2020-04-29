29 Nisan 2020 Çarşamba 19:39 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:39

Ukrayna'nın devlete ait Luch Tasarım Bürosu'nun Neptün gemi savar füze sistemi 27 Nisan'da Karadeniz'de test ettiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada, "Neptün kara tabanlı seyir füze sisteminin ikinci başarılı testi 2 Nisan'da Karadeniz'deki Alibey test sahasında yapıldı. Neptün'ün ateşlenmesi sırasında taktik ve teknik özellikler, menzilinin ve doğruluğu test edildi. Yüzey hedefleri belirlenen aralıkta vuruldu." dedi.

Ukrayna Ordusu, geniş çaplı imalat hedefiyle envanterini yeni nesil füzelerle genişletmeyi amaçlıyor. Bu sayede Kiev, Karadeniz ve Azak Denizi'nde caydırıcılık ve etkenliğini artırmayı hedefliyor.

Neptün en yeni seyir füzesi P-360'ı kullanıyor. P-360 füzesi 870 kg ağırlığında, 150 kgilogram ağırlığında savaş başlığı bulunuyor. Füzenin menzili 300 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Neptün füzeleri, 5 bin tona kadar yer değiştirme ile düşman gemilerini ve yer hedeflerini yok etmek için tasarlanmıştır. Sistemler Sovyet Kh-35 füzesi temelinde geliştirildi.

star.com.tr