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Savunma

Karadeniz semalarında gergin anlar! Su-27, RC-135 ve P-8A ile birlikte uçtu

Rusya, Karadeniz üzerinden Rus hava sahasına yaklaşan 2 ABD uçağını, havalanan Su-27'nin karşıladığını duyurdu.

star.com.tr14 Ağustos 2020 Cuma 17:53 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:59
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Rus ordusu bugün, Karadeniz üzerinden ülke sınırlarına yaklaşan yabancı uçaklar tespit ettiklerini ve takibe aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, hedeflerin tespiti için, Güney Askeri Bölge Hava Savunma kuvvetlerine bağlı bir Su-27 savaş uçağının havalandığı belirtilirken, Su-27'nin uçaklara güvenli mesafede yaklaşarak tanımladığı ifade edildi.

Uçakların ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir RC-135 stratejik keşif uçağı ve ABD Donanmasına bağlı bir P-8A Poseidon devriye uçağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının, 'uluslararası hava sahası kullanımı kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak' uçuşunu gerçekleştirdiği vurguladı. Ayrıca ABD uçağının sınırı ihlal etmediği de ifade edildi.

Rus kaynaklar, ABD uçaklarının bu ayın başından bu yana en az 6 kez Rus sınırına yaklaştığını ileri sürüyor.

star.com.tr

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