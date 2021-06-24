Karadeniz'de yaşanan krizle ilgili açıklama: Korkunç sonuçları olur

star.com.tr 24 Haziran 2021 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:26

23 Haziran'da Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) sınır kuvvetleri, Karadeniz'de seyreden İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Defender'a uyarı ateşi açarak, rotasını durdurmaya zorladı.

İngiltere olayı yalanlarken, Rusya olay anına ait görüntüleri paylaştı.

Krize ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 23 Haziran'da meydana gelen UK HMS Defender olayına benzer provokasyonlar yapanların korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Ryabkov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, Rusya'nın sağduyulu bir şekilde diğer ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırabileceğini söyledi. Ryabkov, böyle bir sağduyulu tutumun yardımcı olmaması halinde, Rusya'nın silahlı kuvvetlerini sınırlarını savunmak için kullanabileceği tehdidinde bulundu.

Ryabkov, 'Batılı muhataplarımız anlamazlarsa, hedefleri vurabiliriz.' dedi.

Daha önce bakanlık sözcüsü Mariya Zaharova da, Moskova'nın Karadeniz'deki İngiliz muhribiyle ilgili olayı, 'büyük bir provokasyon olarak gördüğünü' belirtmişti.

Olayın ardından İngiltere büyükelçiliği ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu arada İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Odessa'dan Gürcistan'a Karadeniz üzerinden giden gemiyi, uluslararası sularda izlediğini iddia etti.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 24 Haziran'da Karadeniz'deki olay sırasında bir İngiliz destroyerine ateş açılmadığını ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın olayla ilgili açıklamasının 'yanlış' olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Rusya, olay anına ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

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