Karadeniz'deki durum için düğmeye basıldı! Harpoon ve NSM dengeleri değiştirebilir

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'ın Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üç yetkili ve Kongre'den iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, gönderilmesi planlanan füzeler için, Boeing'in Harpoon füzesi ile Raytheon Technologies tarafından üretilen NSM füzesi yer alıyor.

Kaynaklara göre, Füzelerin doğrudan Kiev'e mi sevk edileceği yoksa Avrupalı bir müttefik aracılığıyla mı nakledileceği konusunda görüşmeler sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı destekçilerinin Harpoon veya benzer yeteneklere sahip başka füzeler göndermeleri için Nisan ayından beri görüşmeler yapıyor.

Bununla birlikte, Reuters haberinde, Batılı ülkelerin 'Ukrayna'ya verilen bir Harpoon'un bir Rus gemisini batırması halinde, Moskova'nın misillemesinden' korktuğu belirtiliyor. Bu nedenle Batılı müttefikler Kiev'e bu tür silahları sağlayan ilk ulus veya tek ulus olmaktan kaçınıyordu.

Habere göre, iyi kaynakları olan bir ülke (ABD) şimdi bu tür füzeleri Ukrayna'ya ilk gönderen ülke olmayı düşünürken, diğerleri de onu takip edebilir.

HARPOON VE NSM İLE KARADENİZ'DEKİ ABLUKAYI KIRMA ÇABASI

Reuters, NATO müttefiklerinin ödünç verilebileceği mobil kara tabanlı NSM fırlatıcılarına sahip olduklarını ve savaş başlıklarının Norveç'ten geleceğini söyledi. NSM, kıyıdan nispeten kolay bir şekilde fırlatılabilir ve maksimum 250 kilometre menzile sahiptir.

Harpoon, yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki hedefleri yok vurabilir, ancak genellikle gemiden gemiye füze olarak kullanılır ve onu kıyıdan fırlatmak için kullanılabilecek birkaç platform var.

Reuters, ABD'nin bu sorunu bir Amerikan savaş gemisinden fırlatıcı sökerek çözmeye çalışabileceğini söyledi. Harpoon alçak, denizi süzen bir yörüngede seyreder ve aktif radar rehberliğinde hedefe ilerler.

Ukrayna ayrıca Lockheed Martin'in M270'i gibi Çoklu Roketatar Sistemleri'ni (MRLS) talep etti ve bu sistemlerin Perşembe günkü ABD Senatosu tarafından 40 milyar dolarlık bir yardım faturasının kabul edilmesinden sonra sevkıyat için değerlendirilebileceği bildiriliyor.

M270, 70 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen M270 Ukrayna'nın mevcut obüslerinden çok daha uzun bir menzile sahip.

Rusya'nın Odessa ve diğer Karadeniz limanlarına yönelik ablukasını kırmak, buğday ve diğer Ukrayna ihracatının ülke dışına çıkmasına izin verebilir. Rus yetkililer, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatlarının 'yangına benzin dökeceği' ve daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Star Gazetesi