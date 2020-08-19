star.com.tr 19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:44

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Merkezi Yayın Organı Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı General Sergey Karakayev 'Yakın gelecekte, tüm füze birimlerini yeni Yars, Avangard ve Sarmat füze sistemleriyle donatmayı planlıyoruz.' dedi.



Kakayev'in bahsettiği plana göre, yıl sonuna kadar Stratejik Füze Kuvvetleri envanterindeki modern füze sistemlerinin payı mevcut yüzde 76'dan, yüzde 81'e çıkarılacak.

Stratejik Füze Kuvvetlerinin modernizasyon planlarına uygun olarak, birimleirn Yars kompleksleri ile yeniden donatılması için aktif olarak çalışmalar yürütülüyor.

Sarmat füzesi ile yeni bir füze sisteminin test ve teslim hazırlıkları devam ediyor.

Ayrıca tamamlanan modernizasyon çalışmaları kapsamında, sadece mevcut değil, aynı zamanda gelecek nesil füze savunma sistemlerini alt edebileceği iddia edilen, Avangard stratejik füze kompleksinin geliştirme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Birliklerin Avangard faaliyetleri için yeni teknik destek birimleri oluşturuldu, muharebe ve lojistik destek sistemleri düzenlendi.

Ayrıca Kozelsk füze bölümündeki alayların robotik (uzaktan kumandalı) ateşleme kompleksleri ve yeni nesil teknik koruma araçları ile yeni bir otomatik güvenlik sistemi ile donatılması tamamlandı. Yasnenskaya füze bölümündeki çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

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