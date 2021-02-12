Karayip ülkesinden 6 adet Bell 505 helikopter siparişi

star.com.tr 12 Şubat 2021 Cuma 20:32 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 20:32

ABD merkezli Bell Textron, Jamaika Savunma Kuvvetleri'ne (JDF) 6 adet Bell 505 helikopter siparişi aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, siparişi verilen Bell 505'ler, ülkedeki kamu güvenliği görevlerini desteklemek üzere yapılandırılacak ve Karayip Askeri Havacılık Okulu tarafından uluslararası rotorlu helikopter pilotlarını eğitmek için kullanılacak.

Latin Amerika Genel Müdürü Nicholas Peffer, "Bell ve JDF, 55 yılı aşkın zengin bir geçmişe sahip, pazardaki en gelişmiş ve ekonomik açıdan uygun helikopteri sunmaya kararlıyız. JDF ile uzun süredir devam eden ilişkimizi büyütmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Bu yeni helikopter teslimi ile, JDF'nin mevcut filosunda 10 adet Bell helikopteri olacak. Bell 505'in, arama ve kurtarma görevlerine, tıbbi tahliyelere, doğal afetlere yardım, iç güvenlik ve askeri eğitim operasyonlarına hizmet edeceği bildirildi.

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