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Savunma

Kardeş ülke kendi SİHA'sını üretti! İlk kez görücüye çıkardılar

Pakistan, SHAHPAR-II isimli SİHA'sını Mısır'da düzenlenen fuarda ilk kez görücüye çıkardı.

Akşam30 Kasım 2021 Salı 09:01 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:01
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Bir Müslüman ülke daha silahlı insansız hava aracı (SİHA) yapmaya başladı. Pakistan, Mısır'da düzenlenen savunma sanayi fuarında SHAHPAR-II olarak isimlendirilen SİHA'sını tanıttı.

Akşam'ın haberine göre; Mısır'ın başkenti Kahire'de, 42 ülkeden 400 şirketin katıldığı Askeri Savunma Sanayii Fuarı (Edex 2021) düzenlendi.

Fuarda Pakistan'ın yeni SİHA'sı SHAHPAR-II göz doldurdu. 120 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilen SHAHPAR-II, keşif amaçlı havada 14 saat kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

SİHA görevlerinde ise 7 saat görev süresine sahip olan SHAHPAR-II yer anteni ile 300 kilometre menzilden kontrol edilebiliyor.

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