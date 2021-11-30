Kardeş ülke kendi SİHA'sını üretti! İlk kez görücüye çıkardılar

Akşam 30 Kasım 2021 Salı 09:01 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:01

Bir Müslüman ülke daha silahlı insansız hava aracı (SİHA) yapmaya başladı. Pakistan, Mısır'da düzenlenen savunma sanayi fuarında SHAHPAR-II olarak isimlendirilen SİHA'sını tanıttı.

Akşam'ın haberine göre; Mısır'ın başkenti Kahire'de, 42 ülkeden 400 şirketin katıldığı Askeri Savunma Sanayii Fuarı (Edex 2021) düzenlendi.

Fuarda Pakistan'ın yeni SİHA'sı SHAHPAR-II göz doldurdu. 120 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilen SHAHPAR-II, keşif amaçlı havada 14 saat kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

SİHA görevlerinde ise 7 saat görev süresine sahip olan SHAHPAR-II yer anteni ile 300 kilometre menzilden kontrol edilebiliyor.