Kardeş ülke, yerli keskin nişancı tüfeğine talip

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:10

AzeriDefence tarafından aktarılan bilgiye göre, Azerbaycan’da test edilen keskin nişancı tüfeğinin test sonuçlarını olumlu değerlendirdiği belirtilen Azeri yetkililerin silahının satışına yönelik Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Dost ve kardeş ülke olarak nitelendirilen Azerbaycan ile Türkiye Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ikili ve müşterek tatbikatlar yeni piyade ve diğer sistemlerin karşılıklı tanıtılması açısından etkilidir. İki ülke savunma sanayii alanında gelişen ilişkilerinin yeni silah alım-satım süreçlerinin daha hızlı sonuçlanmasında etkili olmaktadır. KNT-76 keskin nişancı tüfeğinin de böylesi bir ilişkiye paralel olarak hızlı bir sipariş sürecine gideceğini umuyoruz.

Azerbaycan’da test edilen keskin nişancı tüfeğinin test sonuçları olumlu değerlendirildiği ve ilk partinin ihracatı konusunda toplantıların devam ettiği AzeriDefence tarafından bildirildi. KNT-76’da Keskin 3-12×50 Keskin Nişancı Dürbünü, Bozkurt 675 Termal Silah Dürbünü ve DLIRIL 50 Çoklu Lazer İşaretleyicisi kullanılıyor.

KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7.62x51mm Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği’ne olan ihtiyacını karşılamak üzere mümkün olduğunca Modern Piyade Tüfeği (MPT)’nin parçalarına bağlı kalınarak yeni bir Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği olarak geliştirildi.

Teknik Özellikler

Çalışma Şekli: Gaz Piston Hareketli Döner Başlı Kilitlemeli

Ateşleme Türü: Yarı Otomatik

İlk Hız: 800 m/s (Lapua Hps 170 Grain)

Ateşleme Hassasiyeti: 15-25 Newton

Şarjör Kapasitesi: 20

Ağırlık: 4700 gr

Ayarlanabilir Dipçikli, Dipçik Açık İken Toplam Uzunluk: 1100 mm

Etkili Menzil: 914 Metre / 1000 yard

Namlu Boyu: 508 mm

Uzunluk: 1000 mm

Kalibre: 7.62×51 mm NATO

Dağılım: 1.5 MOA

Yiv Set Sayısı: 6

KNT-76’nın en önemli özelliği; silahın bastırıcı (supresör) ile kullanılacağı düşünülmüş ve oranlayıcılı (regülatörlü) gaz blok eklenmiş

Defenceturk.net'te yer alan habere göre, oranlayıcılı gaz blok, bastırıcı taktığınız zaman silahlardaki namlu içi basınç kolay kolay düşmemektedir. Bunun sebebi bastırıcı içerisinde yer alan pek çok gaz odası ile namludan gazın direk kaçmasına müsaade etmemesidir. Dolayısı ile gaz borusu veya kısa darbe piston daha yüksek gaz basınçları ile daha sert çalışmaya başlar. Bu sebeple mekanizma takımına ve gövdeye daha yüksek yük bindirir. Bunu engellemek için bastırıcı takıldığında oranlayıcı ayar vidası bastırıcı yönüne çevrilerek gaz tüp veya kısa darbe pistona daha az gaz gitmesi sağlanır ve sistem üzerinde sert çalışmanın verdiği yük alınmış olur.