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Savunma

Kardeş ülkeden Fatah-1 açıklaması: Başarıyla test ettik

Pakistan geliştirdiği yerli roket sistemi 'Fatah-1'i başarıyla test etti.

AA24 Ağustos 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:11
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Pakistan yerli olarak geliştirdiği güdümlü çok namlulu roketatar sistemi Fatah-1'i bugün başarıyla test etti.

Yerel basında yer alan haberler göre, Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, geliştirilen silah sisteminin düşman topraklarının derinliklerinde hassas hedefleri vurma kabiliyeti sunacağı bildirildi.

Roketatarın konvansiyonel silah başlıkları taşıyabileceği belirtildi.

Sistem hakkında daha fazla detay paylaşılmadı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa, askerleri ve bilim insanlarını uçuş testinin başarılı bir şekilde yürütülmesinden dolayı tebrik etti.

Fatah-1'in ilk testi ocak ayında gerçekleştirilmişti. Test sonrası yapılan açıklamada Fatah-1 silah sisteminin hedef menzilinin 140 kilometreye ulaşabildiği vurgulanmıştı.

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