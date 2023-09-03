Kardeş ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan ''KAAN'' çıkışı: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirak ettiği Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne dünyanın dört bir yanından üst düzey askeri komutanlar ve üst düzey devlet yetkilileri katıldı.



Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sıdhu da Türkiye'ye gelen isimlerden biri oldu.

Sıdhu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da bulunduğu üst düzey yetkililerle bir araya geldi.



Davet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hava Kuvvetleri Komutanı, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Türk Hava Kuvvetleri ile sağlam bir ortaklık geliştirme konusundaki kararlılığını teyit etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun temelini oluşturan ortak değerlere vurgu yapan Pakistanlı komutan, özellikle savunma sanayi üretimi, iki yönlü teknoloji paylaşımı ve 5. nesil savaş uçaklarının ortak geliştirilmesi alanlarında Türkiye ile asker işbirliğinde mevcut ikili bağların geliştirilmesi konusundaki sarsılmaz kararlılığını dile getirdi.

Savunma ve havacılık sektöründe daha fazla işbirliği olanaklarının artırılması temennisinde bulundu.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin basın açıklamasında, Sidhu'nun Türkiye'ye yaptığı tarihi ziyaretin, yalnızca iki kardeş ülke arasındaki mevcut bağları güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda her iki ülkenin daha güvenli ve müreffeh bir bölge için işbirliği içinde çalışmaya yönelik kalıcı kararlılığını da ifade ettiği belirtildi.

Bakan Güler, "F-35'i bize vermediler. Bu bizi kendi uçağımızı yapmakta teşvik etti. Bir nevi bize iyilik yaptılar. Biz de KAAN'ı üretiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler de bu projeye ortak olmak için çaba harcıyorlar. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı, Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler" açıklamasında bulunmuştu.

