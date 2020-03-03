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Savunma

Kartal gördü, Şahin vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te başlattığı harekât dâhilinde, Türk operasyon bölgesine yaklaşan bütün hava araçlarının angajman kuralları çerçevesinde önleneceğini açıklamıştı. Bu kapsamda önceki gün, Türk personelin güvenliğini tehdit edecek şekilde bölgeye giren Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Su-24 (Fencer) düşürüldü. F-16 Blok 50 Fighting Falcon savaş uçaklarımızın müdahale edip Su-24'leri düşürdüğü operasyonun arıntıları ortaya çıktı.

03 Mart 2020 Salı 10:40 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:46

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilen ve önleme yapılan platformlara angajman için farklı bir prosedür izlendi. Rejim uçaklarının kalkışa müteakip Türk bölgesine yönelmesiyle Adana İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu 152'nci Filo'ya (Çağrı Adı: Akıncılar) bağlı iki adet F-16 Blok 50 Fighting Falcon, scramble kalkışla hemen bölgeye intikal etti.

Uçakların bölgeden uzaklaşmaması üzerine, bir F-16, Su-24'lere doğru radarını açmadan yaklaştı. Böylece kendini fark ettirmeden etkili menzile giren uçak, AIM-120C-7 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile / Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze) füzelerini radar kilidi olmaksızın hedef doğrultusunda fırlattı.

Füzeler, bölgede devriye görevi icra eden bir E-7T Barış Kartalı HEİK (Havadan Erken İhbar / Kontrol) uçağından veri bağı ile radar bilgilerini alarak hedeflerine yöneldi.

Pitbull olarak tabir edilen ve füzenin kendi radarıyla güdümlemesinin başladığı ana kadar HEİK'ten aldığı radar verileri ışığında hedefe yönelen AIM-120C-7'ler, Su-24'leri başarıyla imha etti.

Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, ağ merkezli harp ortamında muharebe kabiliyetini önemli bir tecrübeyle de sınamış oldu.

Tam bağımsız güçlü Türkiye

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