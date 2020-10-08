Katar'dan F-35 adımı! ABD'den talepte bulundular

08 Ekim 2020 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 08:49

Katar’ın F-35 savaş uçağı satın almak için ABD’ye resmî başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Reuters’in üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu anlaşmanın yapılmasının ABD’nin Suudi Arabistan ve İsrail’le ilişkilerini zora sokmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden biri, Katar’ın F-35 savaş uçağı alma ihtimaliyle ilgili şunları kaydetti:

Standart prosedür gereği, satış anlaşmaları Kongre’ye resmî olarak bildirilmediği sürece ABD’li herhangi bir yetkili konuyla ilgili herhangi bir yorum yapamaz.

İSRAİL’LE NORMALLEŞME İHTİMALİ BULUNMUYOR

Resmî talebin birkaç hafta önce ABD’ye iletildiğini kaydeden kaynaklar, Katar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığı gibi İsrail’le “normalleşme” ihtimalinin ufukta görünmediğini, söz konusu F-35 talebinin konuyla ilgisi olmadığını açıkladı.

ABD’NİN ORTA DOĞU’DAKİ EN BÜYÜK ÜSSÜ KATAR’DA

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani eylül ayında Washington’da bir araya gelmişti. Katar’ı “ABD’nin NATO-dışı üst düzey müttefiği” olarak tanımlayan ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askerî üssü Katar topraklarında yer alıyor. Söz konusu üste yaklaşık 8 bin ABD askerinin yanı sıra çok sayıda Pentagon çalışanı bulunuyor.