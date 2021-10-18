star.com.tr 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:08

Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırında artan terör örgütü YPG/PKK saldırıları karşısında güvenli hat oluşturma politikasını genişletmek için, Suriye'nin kuzeyindeki hareketliliğini hızlandırdı.



Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan tehditleri yok etmekte kararlı olduğunu söyledi.



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Esed rejimi Kuzey Halep'e çok sayıda asker ve teçhizat konuşlandırıyor. İran haber ajansı Mehr tarafından da aktarılan habere göre kaynaklar, rejim güçlerinin, Türk ordusunun kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de askeri bir harekatı sinyallerinin ardından T-90 tankları ve toplarının yanı sıra, çok sayıda askeri teçhizatı Kuzey Halep'e konuşlandırdı.

İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları bugün erken saatlerde, Suriye'deki Türk kuvvetlerine 'hazırlıklarını en üst düzeyde çıkarma' emri verildiğini ileri sürdü.

TÜRK TOPÇULARI TERÖR YUVALARINI VURUYOR

Suriye Milli Ordusu'nun, TSK desteğinde Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü DSG/YPG'e yönelik harekat hazırlığı sürerken Rus destekli Suriye rejim ordusunun başta İdlib olmak üzere Suriye'nin batısındaki muhalif grupların denetiminde olan bölgelere saldırılarını arttırdı.

Kaynaklara göre Türk obüsleri, bugün erken saatlerde bazı terör noktarını hedef aldı.

Rejimin haber ajansı SNA'nın Askeri Uzmanı Ahmed Hamadeh, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Suriye'de yeni bir harekatının yakın olduğunu söyledi.

YPG'Yİ KORKU SARDI: TÜRKİYE VE RUSYA ANLAŞABİLİR

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin 'sözde' sözcüsü Nuri Mehmud, Türkiye ile Rusya arasında olası bir anlaşmadan endişe duyduklarını söyledi.

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