Kazakistan Buk-M2E hava savunma sistemini teslim aldı

star.com.tr 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:48

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sisteminin ilk tabur setinin teslim alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Almaz-Antey firmasından 2018 yılında açıklanan bir sözleşme ile satın alınan orta menzilli karadan havaya füze Buk-M2E sisteminin yakında Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri ile hizmete girmesinin beklendiği ifade edildi.

Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Nurlan Ormanbetov, "BUK-M2E, orta menzilli hava savunma sistemleri arasında sınıfının en iyisi olarak adlandırılabilir. Ortaya çıkan kompleks, hava sahasını ve sorumluluk alanındaki önemli nesneleri korumak için birliklerin savaş yeteneklerini önemli ölçüde artıracaktır." şeklinde konuştu.

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