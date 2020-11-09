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Savunma

Kazakistan yeni Su-30SM'leri konuşlandırdı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, yeni Su-30SM çok maksatlı muharebe uçaklarının teslim alındığını duyurdu.

star.com.tr09 Kasım 2020 Pazartesi 19:53 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 19:53
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Kazakistan Savunma Bakanlığı, yeni Su-30SM çok maksatlı muharebe uçaklarının Karaganda eyaletinde bulunan hava üssünde konuşlandırıldığını bildirdi.

Su-30SM çok maksatlı muharebe uçakları, Rusya ile yapılan bir anlaşmaya dayanarak Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden teçhizat programı kapsamında satın alınmıştı.

Su-30SM uçağı, askerleri ve nesneleri hava saldırılarından koruma ve hava ve yer hedeflerini tespit etme ve yok etme becerisini önemli ölçüde artıracağını ifade eden Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Nurlan Ormanbetov, "Onlar sayesinde Silahlı Kuvvetlerin savaş potansiyeli artacak ” dedi.

Avcı uçağı Su-27 ve önleme uçağı MiG-31'in işlevlerini birleştiren Su-30SM, her türlü hava koşuluna uygun, süper manevra kabiliyetine sahip çok maksatlı muharebe uçağıdır.

star.com.tr

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