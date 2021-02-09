Kazakistan'ın İHA'sı saha testlerinde

star.com.tr 09 Şubat 2021 Salı 19:13 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 19:16

Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülke içinde geliştirilen keşif gözlem amaçlı Shagala İHA'nın, saha testlerine başlandığını açıkladı. Ulusal Savunma Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen platformun yalnızca keşif amaçlı kullanımının yanı sıra zırhlı araçlara ve düşman personeline karşı etkili bir silah olarak kullanımı da analiz edildi.

Shagala insansız hava aracının prototipi, donanım ve yazılım iletişim kanalı, kendi şifreleme protokolü ve güvenli iletişim kanalları ile donatıldı. İHA'nın test uçuşları esnasında şarj edilebilir pillerinin düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığı da test edildi.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Timur Dandıbayev, İHA'ların üretiminin, ülke içerisinde üretilmeyen bileşen ve montajların ithalatını en aza indirerek, yerli savunma sanayinin yeteneklerinin güçlendirmek gerektirdiğine dikkat çekti.

Shagala'nın 30 kilometreye kadar menzile sahip olduğu ve havada iki buçuk saate kadar uçuş sağlayabildiği aktarıldı.

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