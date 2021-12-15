Kendi sınıfının en güçlüsü: 2S7M Malka'da önemli eşik

Sputnik 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:19

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod'a bağlı faaliyet gösteren Uraltransmaş şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, kendi sınıfının en güçlüleri olan kendinden tahrikli 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonu tamamlandı.

Modernizasyon ve onarım işlemlerinin devlet savunma ihalesi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Sputnik'in haberine göre, Uraltransmaş Genel Müdürü Dmitriy Semizorov, modernize edilen silahların modern iletişimin araçlarının yanı sıra sayısal yönlendirme ve atış kontrol ekipmanları ile donatıldığını, bunun atış yapmaya hazırlık süresini kısaltmayı mümkün kıldığını vurguladı. Yetkiliye göre ayrıca, modernize edilmiş 2S7M süper topunda ithal parçaların ikamesi yapıldı.

2S7M Malka süper topu, 1980'lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü kendinden tahrikli toplarından biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. 203 kalibrelik 2A44 topu ile donatılan Malka, düşmanın önemli tesislerinin imha edilmesi için tasarlandı.

Uralvagonzavod şirketi daha önce 2S7M Malka süper toplarından oluşan ilk partinin Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini, modernize edilen araçların şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek ünitelerinin değiştirildiğini duyurmuştu.