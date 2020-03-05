Keşif Helikopteri Projesi'nde yeni aday

05 Mart 2020 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:47

Firmanın konsept çizimlerini yayımladığı platformun ismi henüz açıklanmadı. Çizimlerde, tek motorla tahrik edilen altı palli bir ana rotora ek olarak dört yapraklı bir anti-tork rotoruna sahip olan platform, kuyruk kısmında yine dört palli bir itki pervanesiyle donatıldığı görülmekte.

Boeing’in açıklamasına göre bakım gerekesinimini azaltan menteşesiz rotor yapısına saip olan helikopterde akustik izi ve radar izini azaltıcı yapıda rotor kapağı tercih edildi. Firma, platformun 180 knot / saat (333 km / sa) gibi bir helikopter için oldukça yüksek süratlere erişebileceğini belirtiyor.

Helikopter, radar kesit alanını azaltıcı gövde formunda ve yine radar ekranındaki izin düşürülmesi maksadıyla dâhili silah istasyonuna ve toplanabilir iniş takımlarına sahip.

Orta gövdede Soğuk Savaş’ın son dönemlerinde geliştirilen RAH-66 Commanche’yi andıran çizgilere sahip olan platform, mühimmatlarını yuva kapağı olarak da görev yapan silah istasyonunda taşıyacak.

Gerekli durumlarda bu kapakları açarak atış yapabilecek. Bunlara ek olarak burun kısmında gövdenin çizgisini bozmayacak şekilde yerleştirilmiş bir adet üç namlulu top ve keşif-gözlem görevlerinde kullanılmak üzere elektrooptik donanımı göze çarpmakta.

C4 Defence’da yer alan habere göre, Tandem yapıdaki modüler kokpit, otonom özelliklere sahip olacak vegeniş dokunmatik çok fonksiyonlu göstergelerle donatılacak. Bu sayede platform, görev gereksinimi ve kullanıcı tercihlerine göre konfigüre edilebilir yapıya kavuşacak.

Yeni nesil teknik bilinmezler ve aşılması gereken sorunlarla dolu olan FARA programı, geçtiğimiz yıllarda emeklliye ayrılan OH-58D Kiowa Warrior’ların yerini alacak yeni platformun tedariki için başlatıldı.

Söz konusu helikopterlerin yeni aday belirlenmeden emekliye ayrılması, Amerikan Kara Kuvvetleri’nin döner kanatlı keşif kabiliyetinde önemli bir boşluğa neden oldu. Bu boşluğun doldurulması için FARA’da kazananın 2023 yılında açıklanması ve ilk platformların 2028’de hizmete alınması hedefleniyor.